Коронавірус: Великобританія розглядає повторне введення локдауну

За інформацією джерел видання, карантинні заходи в Сполученому Королівстві можуть вступити в силу вже 4 листопада і діятиме як мінімум до 1 грудня.

Серед іншого можуть бути закриті всі точки роздрібної торгівлі, які не продають товари першої необхідності. У той же час освітні установи як і раніше будуть приймати учнів. Однак остаточне рішення ще не прийнято, підкреслюють співрозмовники The Times.

У Франції повторний локдаун буде діяти з 30 жовтня по 1 грудня, в Німеччині частковий локдаун триватиме з 2 по 30 листопада. Перший локдаун в Великобританії ввели в кінці березня, з червня Англія, Уельс, Шотландія і Північна Ірландія почали окремо послаблювати карантинні заходи.

Збудник захворювання COVID-19 з початку пандемії виявлений більш ніж у 45 млн жителів планети, майже 1,2 млн хворих з SARS-CoV-2 померли. Найбільше заражень - в США, Індії та Бразилії. У Великобританії за станом на 30 жовтня вірус виявлений у майже 1 млн осіб, понад 46 тис. пацієнтів померли.

Все більше держав знову посилюють заходи по боротьбі з поширенням інфекції. У той же час медичні установи і фармацевтичні компанії в багатьох країнах працюють над створенням вакцини проти нового коронавируса.