Коронавирус: Великобритания рассматривает повторное введение локдауна

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вслед за Германией и Францией рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в субботу, 31 октября, британская газета The Times со ссылкой на нескольких не названных высокопоставленных собеседников в правительственных кругах, передает УНН.

По информации источников издания, карантинные мероприятия в Соединенном Королевстве могут вступить в силу уже 4 ноября и будет действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учеников. Однако окончательное решение еще не принято, подчеркивают собеседники The Times.

Во Франции повторный локдаун будет действовать с 30 октября по 1 декабря, в Германии частичный локдаун пройдет с 2 по 30 ноября. Первый локдаун в Великобритании ввели в конце марта, с июня Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия начали отдельно ослаблять карантинные мероприятия.

Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен у более чем 45 млн жителей планеты, почти 1,2 млн больных с SARS-CoV-2 умерли. Больше всего заражений — в США, Индии и Бразилии. В Великобритании по состоянию на 30 октября вирус обнаружен почти у 1 млн человек, более 46 тыс. пациентов умерли.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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