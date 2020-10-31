Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі вже понад 45,5 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на ранок суботи у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 45,5 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 45 514 698 людей, з них одужало 29 624 968. Кількість померлих зросла до 1 188 151.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 043 957), Індія (8 088 851), Бразилія (5 516 658), Росія (1 588 433), а також Франція (1 377 347), Іспанія (1 185 678), Аргентина (1 157 179) та Колумбія (1 053 122).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (229 676), Бразилії (159 477), Індії (121 090) та Мексиці (91 289).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 041 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.