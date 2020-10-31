Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире уже более 45,5 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 45,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 45,514,698 человек, из них выздоровели 29,624,968. Количество умерших возросло до 1,188,151.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 043 957), Индия (8 088 851), Бразилия (5 516 658), Россия (1 588 433), а также Франция (1 377 347), Испания (1 185 678), Аргентина (1 157 179) и Колумбия (1 053 122).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (229 676), Бразилии (159 477), Индии (121 090) и Мексике (91 289).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.