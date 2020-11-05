У Литві через коронавірус на три тижні оголосили локдаун

“Протягом цього періоду діяльність в певних секторах економіки буде припинена або обмежена, заходи інфекційного контролю будуть посилені, а робота і навчання будуть організовані з мінімальною кількістю контактів. З 7 до 29 листопада в країні буде заборонено все комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи у відкритих і закритих громадських місцях, за винятком спортивних змагань без глядачів і похорону з максимум 10 учасниками”, — йдеться в повідомленні.

У цей період заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Це правило буде застосовуватися до ресторанів, кафе, барах, нічних клубах та інших розважальних закладах, а також до казино, пунктам прийому ставок і букмекерських контор.

“Торговельні та сервісні центри не будуть закриті, але потрібно буде 10 кв. м торговельних площ на кожного відвідувача або одночасно обслуговувати не більше одного покупця. Вимога про надання площі 10 кв. м на одного відвідувача також буде застосовуватися в районах, близьких до магазинів, супермаркетам, ринкам і іншим місцям громадського користування”, — повідомили в уряді Литви.

Крім того, буде заборонено збиратися в громадських місцях групами більше 5 осіб, за винятком членів сім’ї.

Міський, міжміський і приміський транспорт буде працювати тільки з сидінням на відстані не менше одного метра.

Перетин державного кордону залишається обмеженим: іноземці можуть в’їжджати в Литву тільки відповідно до винятків, передбачених постановою уряду.

Також забороняється відвідування проживаючих в будинках для людей похилого віку та інших стаціонарних установах, що надають соціальні послуги, відвідування пацієнтів в лікарнях, за винятком пацієнтів з невиліковними захворюваннями, пацієнтів молодше 14 років і матерів з дозволу керівника медзакладу.

Як повідомляв УНН, в Польщі з суботи, 7 листопада, набудуть чинності нові карантинні обмеження в зв’язку з ростом випадків зараження коронавірусом.