В Литве из-за коронавируса на три недели объявили локдаун

“В течение этого периода деятельность в определенных секторах экономики будет приостановлена или ограничена, меры инфекционного контроля будут усилены, а работа и обучение будут организованы с минимальным количеством контактов. С 7 до 29 ноября в стране будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия в открытых и закрытых общественных местах, за исключением спортивных соревнований без зрителей и похорон с максимум 10 участниками”, — говорится в сообщении.

В этот период заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Это правило будет применяться к ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и другим развлекательным заведениям, а также к казино, пунктам приема ставок и букмекерским конторам.

“Торговые и сервисные центры не будут закрыты, но нужно будет 10 кв. м торговых площадей на каждого посетителя или одновременно обслуживать не более одного покупателя. Требование о предоставлении площади 10 кв. м на одного посетителя также будет применяться в районах, близких к магазинам, супермаркетам, рынкам и другим местам общественного пользования”, — сообщили в правительстве Литвы.

Кроме того, будет запрещено собираться в общественных местах группами более 5 человек, за исключением членов семьи.

Городской, междугородный и пригородный транспорт будет работать только с сиденьем на расстоянии не менее одного метра.

Пересечение государственной границы остается ограниченным: иностранцы могут въезжать в Литву только в соответствии с исключениями, предусмотренными постановлением правительства.

Также запрещается посещение проживающих в домах престарелых и других стационарных учреждениях, предоставляющих социальные услуги, посещение пациентов в больницах, за исключением пациентов с неизлечимыми заболеваниями, пациентов младше 14 лет и матерей с разрешения руководителя медучреждения.

Как сообщал УНН, в Польше с субботы, 7 ноября, вступят в силу новые карантинные ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.