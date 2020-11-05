В Польше из-за распространения COVID-19 ввели новые ограничения

По его словам, в частности, в Польше на дистанционное обучение переходят 1-3 классы начальных школ.

“И продолжение периода дистанционного обучения для учащихся старших 4 класса до 29 ноября. Возможно, мы должны будем еще продлить этот срок. В поддержку дистанционного труда учителей мы назначаем дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники”, — сказал Моравецкий.

Он также сообщил о закрытии учреждений культуры, кинотеатров, театров и галерей, а также об ограничении в работе гостиниц и в торговле.

“Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездки. Мы увеличиваем также безопасность в торговле. В малых магазинах, площадью менее 100 кв. м, сможет находиться один человек на 10 кв. м, а в больших — одно лицо на 15 кв. м. Магазины в торговых центрах будут закрытыми, за исключением продуктовых магазинов, аптек и пунктов обслуживания”, — отметил премьер Польши.

Он призвал людей, которые хотят протестовать, делать это в интернете, а не на улицах: “Протест в общественных местах грозит тем, что показывают сейчас ученые — стремительным ростом числа заражений. То, с чем мы сейчас имеем дела, всегда проявляется с двухнедельным задержкой”.

Как сообщал УНН, президент Польши Дуда выздоровел от коронавируса и вернулся к исполнению своих обязанностей.