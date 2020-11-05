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У Польщі через поширення COVID-19 ввели нові обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Польщі з суботи, 7 листопада, набудуть чинності нові карантинні обмеження у зв’язку із зростанням випадків зараження коронавірусом. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє “Польське радіо”, передає УНН.

За його словами, зокрема у Польщі на дистанційне навчання переходять 1-3 класи початкових шкіл.

“І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки”, — сказав Моравецький.

Він також повідомив про закриття закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей, а також про обмеження у роботі готелів та в торгівлі.

“Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїдки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 кв. м, зможе перебувати одна особа на 10 кв. м, а у більших — одна особа на 15 кв. м. Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування”, — зазначив прем’єр Польщі.

Він закликав людей, котрі хочуть протестувати, робити це в інтернеті, а не на вулицях: “Протест у громадських місцях загрожує тим, що показують нині учені — стрімким зростанням числа заражень. Те, з чим ми нині маємо справи, завжди проявляється з двотижневою затримкою”.

Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда одужав від коронавірусу та повернуся до виконання своїх обов’язків.

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