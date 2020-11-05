Президент Польщі одужав від коронавірусної хвороби

Речник польського лідера зазначив, що Анджей Дуда, “як кожний заражений після завершення 10-денного періоду ізоляції, після двох негативних тестів на коронавірус, вважається одужалим і тому може повернутися до праці”.

Зазначається, що перше, що зробив президент Польщі Анджей Дуда, повернувшись до роботи, це відповів на лист президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Польський лідер подякував за побажання одужання та повідомив, що завершив свою боротьбу з коронавірусом.

У листі Дуда зазначив, що Польща готова тісно співпрацювати з Німеччиною у боротьбі з наслідками пандемії.

“У мене не викликає сумнівів, що, крім ефективного медичного обслуговування, потенційних вакцин та відповідних дій, що здійснюються на національному рівні, саме співпраця на основі солідарності між країнами сприятиме та пришвидшить ефективне відновлення від соціально-економічних наслідків пандемії”, — говориться у листі Дуди до Штайнмаєра.

Як повідомляв УНН, у президента Польщі Анджея Дуди підтвердили коронавірус 23 жовтня.