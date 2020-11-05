Президент Польши выздоровел от коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда выздоровел от коронавируса и вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский, сообщает “Польское радио”, передает УНН.
Спикер польского лидера отметил, что Дуда, “как каждый зараженный после завершения 10-дневного периода изоляции, после двух отрицательных тестов на коронавирус, считается выздоровевшим и поэтому может вернуться к работе”.
Отмечается, что первое, что сделал президент Польши Дуда, вернувшись к работе, это ответил на письмо президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Польский лидер поблагодарил за пожелания выздоровления и сообщил, что завершил свою борьбу с коронавирусом.
В письме Дуда отметил, что Польша готова тесно сотрудничать с Германией в борьбе с последствиями пандемии.
“У меня не вызывает сомнений, что, кроме эффективного медицинского обслуживания, потенциальных вакцин и соответствующих действий, осуществляемых на национальном уровне, именно сотрудничество на основе солидарности между странами будет способствовать и ускорит эффективное восстановление от социально-экономических последствий пандемии”, — говорится в письме Дуды к Штайнмайеру.
Как сообщал УНН, в президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирус 23 октября.