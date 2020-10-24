У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус

"Як було рекомендовано, вчора президенту Анджею Дуді проведено тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - заявив Спихальський.

Зазначається, що вчора у Польщі підтвердили 13632 нових випадки зараження коронавірусом, 153 людини померло. Загалом у Польщі підтверджено 228318 випадків COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.