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У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус

У президента Польщі Дуди підтвердили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У президента Польщі Анджея Дуди у п'ятницю, 23 жовтня, підтвердили коронавірус. Про це повідомив речник президента Блажей Спихальський, передає PAP, інформує УНН.

"Як було рекомендовано, вчора президенту Анджею Дуді проведено тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - заявив Спихальський.

Зазначається, що вчора у Польщі підтвердили 13632 нових випадки зараження коронавірусом, 153 людини померло. Загалом у Польщі підтверджено 228318 випадків COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, нещодавно Анджей Дуда перебував з офіційним візитом в Україні.

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