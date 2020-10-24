У президента Польши Дуды подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. У президента Польши Анджея Дуды в пятницу, 23 октября, подтвердили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский, передает PAP, информирует УНН.
"Как было рекомендовано, вчера президенту Анджей Дуде проведен тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами", - заявил Спыхальский.
Отмечается, что вчера в Польше подтвердили 13632 новых случая заражения коронавирусом, 153 человека умерли. Всего в Польше подтверждено 228318 случаев COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, недавно Дуда находился с официальным визитом в Украине.