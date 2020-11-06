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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 34365 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 59489 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 79337 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98675 просмотра

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3 марта, 21:00 • 113758 просмотра

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Госбюджет-2021, выборы в США и COVID-19 - главные события ночи

Госбюджет-2021, выборы в США и COVID-19 - главные события ночи

Киев  •  УНН

 • 14665 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине в первом чтении приняли законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. В США на фоне подсчета голосов на президентских выборах республиканцы и демократы обмениваются обвинениями в фальсификациях. Об этих и других новостях вечера и ночи в обзоре УНН.

Государственный бюджет Украины на 2021 год

В четверг Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о Госбюджете на 2021 год с учетом вероятного сценария в условиях “перезапуска” экономики после распространения коронавируса.

На 2021 прогнозируется рост ВВП на 4,6%, увеличение реальной среднемесячной зарплаты — на 12,1%, уровень безработицы — 9,2%, рост экспорта — на 2,9%. Также ожидается наращивание объемов иностранных инвестиций на уровне 2,5-3 млрд долларов. Предполагается рост доходов госбюджета на 90,8 млрд грн, а также снижение дефицита с 7,5% до 6% ВВП.

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2021 году планируется за счет государственных заимствований в сумме почти 678,7 млдр грн, в том числе внешних — 129,6 млрд грн, внутренних — 549 млдр грн.

В 2021 году на здравоохранение планируется потратить 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса. На безопасность и оборону — более 267 млрд грн.

На выплаты долгов предусмотрели треть расходов госбюджета — только на обслуживание государственного долга пойдет каждая седьмая гривна.

Выборы президента США — подсчет голосов продолжается

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября. Демократ Джо Байден продолжает опережать действующего президента Америки республиканца Дональда Трампа со значительным отрывом.

По данным онлайн-карты подсчета голосов, пока у Байдена 253 голоса в Коллегии выборщиков, у Трампа — 214.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков.

На фоне длительных подсчетов бюллетеней на президентских выборах во многих крупных городах США начались протесты и столкновения между сторонниками кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена.

В Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.

Республиканцы подозревают Google в помощи демократам на выборах президента США. Демократы сообщили, что Спецпрокуратура США начала расследование против избирательного штаба Трампа.

Коронавирус в Украине

В Украине до конца этого года цифра суточного прироста больных COVID-19 может вырасти до 20 тысяч. Такой прогноз сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из-за стремительного распространения коронавируса в Украине рассматривают вопрос о введении комендантского часа и карантина выходного дня.

По прогнозам правительства Украины, падение ВВП страны резко ускорится в случае введения локдауна — до 5,6% по итогам 2020 года против прогнозируемых сейчас 4,8%.

С 14-15 ноября в Украине начнут вводить карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 48,6 млн человек, из них выздоровели более 32 млн, количество умерших возросло до более 1,2 млн.

На фоне распространения коронавируса в Литве, Польше и Греции с 7 ноября объявили локдаун, который продлится три недели. С 22 октября локдаун введен в Чехии, частичный локдаун действует во Франции с 30 октября. Усиленный карантин из-за распространения коронавируса действует в Англии и Германии со 2 ноября. В Австрии и Италии из-за коронавируса ввели комендантский час. Ограничения на въезд и комендантский час также действуют в Венгрии.

Генеральная Ассамблея ООН созывает специальную сессию на 3 и 4 декабря, посвященную пандемии COVID-19. Она пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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