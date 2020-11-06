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У Нью-Йорку пройде спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН по COVID-19

Київ • УНН

 • 14336 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про скликання 31-ї спеціальної сесії на 3 і 4 грудня, присвяченій пандемії COVID-19, вона пройде в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“Підкресливши, що глобальна пандемія вимагає прийняття глобальних заходів реагування, Генеральна Асамблея ухвалила скликати спецсесію. У документі наголошується, що більшість держав-членів ООН підтримали подану від імені Руху неприєднаних країн прохання про скликання спеціальної сесії Генеральної Асамблеї на рівні глав держав і урядів”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогоднішній день через пандемію майже на 500 млн скоротилося число робочих місць. Щомісячні втрати світової економіки становлять близько 375 млрд доларів. Крім того, різко зросли масштаби насильства проти жінок, а психічні захворювання стали “кризою всередині кризи”. Близько 24 млн дітей втратили можливість вчитися.

Як повідомляв УНН, всього в світі COVID-19 інфіковано понад 48,6 млн осіб, з них видужали більше 32 млн. Кількість померлих зросла до 1,2 млн.

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