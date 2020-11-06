В Нью-Йорке пройдет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о созыве 31-й специальной сессии на 3 и 4 декабря, посвященной пандемии COVID-19, она пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об єтом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“Подчеркнув, что глобальная пандемия требует принятия глобальных мер реагирования, Генеральная Ассамблея постановила созвать спецсессию. В документе отмечается, что большинство государств-членов ООН поддержали представленную от имени Движения неприсоединившихся стран просьбу о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 млрд долларов. Кроме того, резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали “кризисом внутри кризиса”. Около 24 млн детей лишились возможности учиться.
Как сообщал УНН, всего в мире COVID-19 инфицировано более 48,6 млн человек, из них выздоровели более 32 млн. Количество умерших возросло до 1,2 млн.