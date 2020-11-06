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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 25630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51159 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113290 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91082 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102762 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Нью-Йорке пройдет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19

В Нью-Йорке пройдет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14331 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о созыве 31-й специальной сессии на 3 и 4 декабря, посвященной пандемии COVID-19, она пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об єтом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“Подчеркнув, что глобальная пандемия требует принятия глобальных мер реагирования, Генеральная Ассамблея постановила созвать спецсессию. В документе отмечается, что большинство государств-членов ООН поддержали представленную от имени Движения неприсоединившихся стран просьбу о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 млрд долларов. Кроме того, резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали “кризисом внутри кризиса”. Около 24 млн детей лишились возможности учиться.

Как сообщал УНН, всего в мире COVID-19 инфицировано более 48,6 млн человек, из них выздоровели более 32 млн. Количество умерших возросло до 1,2 млн.

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