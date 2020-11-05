В Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня - Степанов

"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, ми, звичайно, дивимось на ту ситуацію, яка в нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни - не на два тижні, не на три тижні. Саме тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто субота-неділя. Це коли в нас залишаться працювати виключно продуктові магазини та аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта, щоб у вихідні дні не працювало", - заявив міністр.

За його словами, це дасть змогу розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних", - додав очільник МОЗ.

Він пояснив, що транспорт працюватиме і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.

"Все ж таки навантаження у суботу-неділю набагато менше на транспорт. Зачиняти транспорт ми не вбачаємо за потрібне. Більш того, по цьому шляху не йде зараз жодна європейська країна", - зауважив Степанов.

Він додав, що на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувало 27,5 тисяч громадян.

"Ця цифра майже в 3,5 раза більша, ніж було на початку вересня. У нас зараз у готовності 52 тисячі ліжок. І ми екстрено збільшуємо. Думаємо, що збільшимо ще кількість цих ліжок ще на 20 тисяч. Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення за рахунок ненадання медичної допомоги іншим хворим. Окрім того, ми, думаю, підемо на розгортання тимчасових шпиталів у наших містах. Зараз ми розглядаємо місто Київ, місто Одеса і Донецька область, місто Краматорськ", - зауважив міністр.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткі обмеження у вихідний день зможуть стримувати розповсюдження COVID-19 в Україні.

Як повідомляв УНН, в Україні вже 430 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 850.