В Украине через неделю начнут вводить карантин выходного дня - Степанов

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.

По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже из следующих выходных", - добавил глава Минздрава.

Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура.

"Все же нагрузки в субботу-воскресенье гораздо меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не считаем нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна", - отметил Степанов.

Он добавил, что на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.

"Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область, город Краматорск", - заметил министр.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткие ограничения в выходной день смогут сдерживать распространение COVID-19 в Украине.

Как сообщал УНН, в Украине уже 430 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 9850.