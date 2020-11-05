Карантин вихідного дня в Україні допоможе стримати розповсюдження COVID-19 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткі обмеження у вихідний день зможуть стримувати розповсюдження COVID-19 в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.
“Ми подали відповідний проект, зараз він проходить погодження з іншими міністерствами. Ми вважаємо, що саме в такий спосіб, тобто більш жорсткі обмеження саме у вихідний день, зможуть так чи інакше розривати ланцюг передачі хвороби й в купі з іншими заходами — це може стримувати розповсюдження COVID-19. Для нас головне — це швидкість, з якою розповсюджується хвороба, її потрібно стримати”, — розповів Степанов.
На запитання, коли розпочнеться карантин вихідного дня, з яких вихідних, Степанов відповів: “Точно не з цих”.
Як повідомлялося, у Верховній Раді пропонують запровадити карантин вихідного дня.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що була розмова про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня.