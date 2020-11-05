Карантин выходного дня в Украине поможет сдержать распространение COVID-19 — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткие ограничения в выходной день смогут сдерживать распространение COVID-19 в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“Мы подали соответствующий проект, сейчас он проходит согласование с другими министерствами. Мы считаем, что именно таким образом, то есть более жесткие ограничения именно в выходной день, смогут так или иначе разрывать цепь передачи болезни и в сочетании с другими мерами — это может сдерживать распространение COVID-19. Для нас главное — это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать”, — рассказал Степанов.
На вопрос, когда начнется карантин выходного дня, с которых выходных, Степанов ответил: “Точно не с этих”.
Как сообщалось, в Верховной Раде Украины предлагают ввести карантин выходного дня.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня.