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Ляшко про комендантську годину і карантин вихідного дня: питання розглядається

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що була розмова про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня, вони розглядають питання про те, як працювати, і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для стабілізації ситуації. Про це він сказав в ефірі одного телеканалу, передає УНН.

“Карантин в нас з березня місяця. Він продовжується до грудня 2020 року. До 31 грудня. Це встановлено постановою Кабінету міністрів України. Але в нас ми працюємо зараз і живемо в рамках адаптивного карантину. І цей карантин буде продовжений із наступного понеділка. Це була розмова (про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня - ред.), але питання розглядається про те, як працювати, і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для того, щоб стабілізувати ситуацію”, - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що вони бачать значне зростання кількості випадків COVID-19.

“Україна, порівняно з Європейськими країнами, знову перебуває я сказав би у такому, гарному становищі, оскільки те, що ми бачимо сьогодні у Великій Британії, Франції, те, що розпочинається в Італії, в Іспанії, в них стрімке зростання. В Чехії, в Польщі також зростання. Ми тримаємось ще до 9 тис. випадків. Проте тримаємось і ми повинні втриматись, коли ми будемо говорити що ми всі спільно підходимо до поняття і дотримання протиепідемічних норм”, - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899.

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