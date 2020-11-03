Ляшко о комендантском часе и карантине выходного дня: вопрос рассматривается

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня, они рассматривают вопрос о том, как работать, и какие ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для стабилизации ситуации. Об этом он сказал в эфире одного телеканала, передает УНН.