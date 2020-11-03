Ляшко о комендантском часе и карантине выходного дня: вопрос рассматривается
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня, они рассматривают вопрос о том, как работать, и какие ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для стабилизации ситуации. Об этом он сказал в эфире одного телеканала, передает УНН.
"Карантин у нас с марта месяца. Он продолжается до декабря 2020 года. До 31 декабря. Это установлено постановлением Кабинета министров Украины. Но у нас мы работаем сейчас и живем в рамках адаптивного карантина. И этот карантин будет продлен со следующего понедельника. Это был разговор (о введении комендантского часа и карантина выходного дня - ред.), Но вопрос рассматривается о том, как работать, и какие ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для того, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал Ляшко.
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Он отметил, что они видят значительный рост количества случаев COVID-19.
"Украина, по сравнению с европейскими странами, снова находится я сказал бы в таком, хорошем положении, поскольку то, что мы видим сегодня в Великобритании, Франции, то, что начинается в Италии, в Испании, в них стремительный рост. В Чехии, в Польше также рост. Мы держимся еще до 9 тыс. случаев. Однако держимся и мы должны удержаться, когда мы будем говорить что мы все вместе подходим к понятию и соблюдению санитарных норм", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине уже 411 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 8899.