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Повної зупинки громадського транспорту в Україні поки не буде - Ляшко

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Питання повної зупинки громадського транспорту буде розглядатись в останню чергу, якщо люди будуть дотримуватись протиепідемічних заходів. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

Він закликав всіх носити маски та дотримуватись дистанції у громадських місцях.

“Ми також звертаємось до органів місцевого самоврядування: забезпечте необхідну кількість рухомого складу громадського транспорту на маршрутах, щоб люди могли пересуватись містом у межах посадкових місць. Якщо все це буде дотримуватись, система охорони здоров’я з боєм, але справиться зі зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Якщо цього не дотримуватись і буде зростання випадків коронавірусної хвороби, які будуть призводити до колапсу системи охорони здоров’я, іншого виходу, як повністю зупиняти громадський транспорт, не буде”, — наголосив головний державний санітарний лікар.

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Він також зазначив, що сьогодні робиться все можливе аби не закривати країну на жорсткий локдаун.

“Ми будемо робити все можливе, щоб не допустити жорсткого карантину, але сама система охорони здоров’я не безмежна, тому потрібно дотримуватись протиепідемічних заходів. Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб не закривати країну на жорсткий локдаун”, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, в Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754.

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