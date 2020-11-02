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Степанов просить ВР цього тижня посилити відповідальність за неносіння масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся з листом до парламенту, щоб цього тижня розглянули законопроект про збільшення відповідальності за неносіння захисних масок. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

“Я отримав лист від міністра охорони здоров’я щодо законопроект № 3891. Він пов’язаний зі збільшенням відповідальності за неносіння масок. Міністр звертався з проханням включити це питання на цьому пленарному тижні. Почуємо позицію комітетів і вже будемо приймати рішення”, — сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді України зареєстрували два урядові законопроекти щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, зокрема, про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Українські Національні Новини

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