Степанов просить ВР цього тижня посилити відповідальність за неносіння масок

“Я отримав лист від міністра охорони здоров’я щодо законопроект № 3891. Він пов’язаний зі збільшенням відповідальності за неносіння масок. Міністр звертався з проханням включити це питання на цьому пленарному тижні. Почуємо позицію комітетів і вже будемо приймати рішення”, — сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, у Верховній Раді України зареєстрували два урядові законопроекти щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, зокрема, про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.