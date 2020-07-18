Кабмін вніс у Раду два законопроекти щодо запобігання поширенню COVID-19

Так, у ВР зареєстрували урядові законопроекти №3891 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання COVID-19 та №3890 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Наразі текст законопроектів відсутній.

Водночас, раніше представник уряду у парламенті Василь Мокан повідомив, що Кабмін 15 липня підтримав проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)“, яким передбачено посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для підприємств, підприємців, установ, організацій які порушують санітарне законодавство та пропускають до своїх приміщень громадян без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Перш за все — захисних масок чи респіраторів.

Окрім того, у ВР зареєстрували ще три урядові законопроекти, про внесення змін до законодавства щодо відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.