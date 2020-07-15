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Уряд підтримав посилення відповідальності за порушення карантину

Уряд підтримав посилення відповідальності за порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав заходи із посилення відповідальності за порушення правил карантину. Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

“На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів підтримав проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)“. Ним передбачено посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для підприємств, підприємців, установ, організацій які порушують санітарне законодавство та пропускають до своїх приміщень громадян без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Перш за все — захисних масок чи респіраторів”, — повідомив Мокан.

Крім того, з його слів, уряд підтримав законопроект “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)”, яким пропонується передбачити адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок.

Як повідомляв УНН, за добу 14 липня у Києві перевірили на дотримання профілактичних та протиепідеміологічних заходів 112 громадських закладів. За результатами перевірки складено 29 протоколів про порушення карантину.

Українські Національні Новини

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