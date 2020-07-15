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У Києві за добу виявили порушення карантину у 29 громадських закладах

У Києві за добу виявили порушення карантину у 29 громадських закладах

Київ • УНН

 • 15552 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. За добу 14 липня у Києві перевірили на дотримання профілактичних та протиепідеміологічних заходів 112 громадських закладів. За результатами перевірки складено 29 протоколів про порушення карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві.

"Оперативна інформація за 14 липня на основі моніторингу дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність у Києві. За участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели моніторинг на 112 об’єктах", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що серед об'єктів, на яких провели моніторинг, були 45 закладів громадського харчування, 40 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 26 – непродовольчими товарами, дошкільний навчальний заклад.

"За результатами складено 29 протоколів відповідно до ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Серед порушників 10 закладів громадського харчування, 10 продуктових магазинів, 8 - промислових і дошкільний навчальний заклад", - проінформували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, у Києві провели рейд щодо виконання протиепідемічних заходів у столичних розважальних закладах, внаслідок виявлених порушень було припинено діяльність 7 розважальних закладів.

Українські Національні Новини

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