У Києві за добу виявили порушення карантину у 29 громадських закладах

"Оперативна інформація за 14 липня на основі моніторингу дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність у Києві. За участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели моніторинг на 112 об’єктах", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі уточнили, що серед об'єктів, на яких провели моніторинг, були 45 закладів громадського харчування, 40 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 26 – непродовольчими товарами, дошкільний навчальний заклад.



"За результатами складено 29 протоколів відповідно до ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей). Серед порушників 10 закладів громадського харчування, 10 продуктових магазинів, 8 - промислових і дошкільний навчальний заклад", - проінформували у Держпродспоживслужбі.



Нагадаємо, у Києві провели рейд щодо виконання протиепідемічних заходів у столичних розважальних закладах, внаслідок виявлених порушень було припинено діяльність 7 розважальних закладів.



