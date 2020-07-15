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В Киеве за сутки обнаружили нарушение карантина в 29 общественных заведениях

В Киеве за сутки обнаружили нарушение карантина в 29 общественных заведениях

Киев  •  УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. За сутки 14 июля в Киеве проверили на соблюдение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий 112 общественных заведений. По результатам проверки составлено 29 протоколов о нарушении карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Оперативная информация за 14 июля на основе мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Киеве. При участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 112 объектах", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что среди объектов, на которых провели мониторинг, были 45 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 26 - непродовольственными товарами, дошкольное учебное заведение.

"По результатам составлено 29 протоколов в соответствии со ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей). Среди нарушителей 10 заведений общественного питания, 10 магазин, 8 - промышленных и дошкольное учебное заведение", - проинформировали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Киеве провели рейд по выполнению противоэпидемических мероприятий в столичных развлекательных заведениях, в результате выявленных нарушений была прекращена деятельность 7 развлекательных заведений.

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