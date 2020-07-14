У Києві через порушення карантину припинили роботу ще 7 розважальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Києві провели рейд щодо виконання протиепідемічних заходів у столичних розважальних закладах, внаслідок виявлених порушень було припинено діяльність 7 розважальних закладів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.
“...в період з 6 по 12 липня продовжували роботу з контролю у вечерні/нічні години виконання протиепідемічних заходів у столичних розважальних закладах”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень провели рейди по 7 розважальних закладах.
"Зокрема відвідали клуб “Fifty” Hip-Hop&RnB club за адресою Паркова дорога, 16; розважальний заклад ресторан “Шашличній хутір” по вул. Генерала Ватутіна, 1Д; “Park X-park” у парку “Муромець” Деснянського району Києва; “Сaribbean Club” по вул. С.Петлюри, 4; “Культ” по вул. В.Маяковського, 44б; “Dolls” на вул. Велика Васильківська, 57/3; GODZ Hookah & Cocktails на вул.Бассейна, 2а“, — додається у повідомленні.
Як повідомив голова ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, усі заклади працювали після 22 годин.
“Під час проведення рейдових заходів виявлене тотальне порушення та ігнорування нормативних документів, які передбачають заборону на роботу таких закладів у нічний час. Усі вищезазначені розважальні заклади працювали після 22 години, проводились розважальні заходи, у приміщеннях знаходилось велика кількість відвідувачів”, — зазначив він.
Повідомляється, що за цими фактами були складені протоколи та припинена діяльність закладів.
“Так, за результатами роботи комісій, робота розважальних закладів була припинена. Фахівці ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві склали 3 протоколи за ст. 44.3 КУпАП “Порушення правил щодо карантину людей”, — відзначається у повідомленні.
За заявою ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві до Національної поліції направлено 2 матеріали для внесення в ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням”.
Нагадаємо, у Києві спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття чотирьох нічних клубів, в яких виявили порушення дотримання регламентів роботи.