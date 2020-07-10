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В столиці закрили вже чотири нічні клуби через порушення регламентів роботи - Кличко

В столиці закрили вже чотири нічні клуби через порушення регламентів роботи - Кличко

Київ • УНН

 • 24759 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття чотирьох нічних клубів, в яких виявили порушення дотримання регламентів роботи. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“В столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи. Патрулі, до складу яких входять і співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції та муніципальної охорони перевіряють ресторани, торгівельні центри та магазини, столичні ринки", - сказав Кличко.

Також, за його словами, ці групи отримують інформацію від жителів міста, які повідомляють про порушення. Тільки за останні кілька днів перевірили понад 430 об’єктів і склали 107 протоколів.

"Тобто, кожен четвертий заклад у місті - порушує правила. Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень, спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Бо вони, нехтуючи безпекою відвідувачів, порушуючи правила, працювали після 22:00. Перевірки тривають і надалі”, - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 8 липня у Києві почали перевіряти нічні клуби та дискотеки на дотримання вимог карантину.

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