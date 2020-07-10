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В столице закрыли уже четыре ночных клуба за нарушения регламентов работы - Кличко

В столице закрыли уже четыре ночных клуба за нарушения регламентов работы - Кличко

Киев  •  УНН

 • 24758 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве специальная комиссия приняла решение о закрытии четырех ночных клубов, в которых обнаружены нарушения соблюдения регламентов работы. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят и сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и муниципальной охраны проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки", - сказал Кличко.

Также, по его словам, эти группы получают информацию от жителей города, которые сообщают о нарушениях. Только за последние несколько дней проверили более 430 объектов и составили 107 протоколов.

"То есть, каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила. Относительно проверок ночных клубов. После обнаружения грубых нарушений, специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей, нарушая правила, работали после 22:00. Проверки продолжаются и в дальнейшем", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, 8 июля в Киеве начали проверять ночные клубы и дискотеки на соблюдение требований карантина.

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