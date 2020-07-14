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В Киеве из-за нарушений карантина прекратили работу еще 7 развлекательных заведений

В Киеве из-за нарушений карантина прекратили работу еще 7 развлекательных заведений

Киев  •  УНН

 • 15697 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Киеве провели рейд относительно выполнения противоэпидемических мероприятий в столичных развлекательных заведениях, в результате выявленных нарушений было прекращено деятельность 7 развлекательных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

"... в период с 6 по 12 июля продолжали работу по контролю в вечерние/ночные часы выполнения противоэпидемических мероприятий в столичных развлекательных заведениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю провели рейды по 7 развлекательным заведениям.

"В частности посетили клуб "Fifty" Hip-Hop & RnB club по адресу Парковая дорога, 16; развлекательное заведение ресторан "Шашлычный хутор" по ул. Генерала Ватутина, 1Д, "Park X-park" в парке "Муромец" Деснянского района Киева, "Сaribbean Club" по ул. С. Петлюры, 4, "Культ" по ул. Маяковского, 44б; "Dolls" на ул. Большая Васильковская, 57/3; GODZ Hookah & Cocktails на ул.Бассейная, 2а", - добавляется в сообщении.

Как сообщил глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, все заведения работали после 22 часов.

"Во время проведения рейдовых мероприятий выявлено тотальное нарушение и игнорирование нормативных документов, которые предусматривают запрет на работу таких заведений в ночное время. Все вышеупомянутые развлекательные заведения работали после 22 часов, проводились развлекательные мероприятия, в помещениях находилось большое количество посетителей", - отметил он.

Сообщается, что по этим фактам были составлены протоколы и приостановлена деятельность заведений.

"Так, по результатам работы комиссий, работа развлекательных заведений была прекращена. Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве составили 3 протокола по ст. 44.3 КоАП "Нарушение правил карантина людей", - отмечается в сообщении.

По заявлению ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве в Национальную полицию направлено 2 материала для внесения в ЕРДР по ст. 325 УголовногокКодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Напомним, в Киеве специальная комиссия приняла решение о закрытии четырех ночных клубов, в которых выявлены нарушения соблюдения регламентов работы.

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