В Україні вже 58 тисяч випадків COVID-19, за добу - 847
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 58 111 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 847 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 477 людей, з них 21 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 30 525, за добу - 756.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі - сягнула 14 млн осіб, понад 600 тисяч - загинули.