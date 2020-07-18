Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі - сягнула 14 млн осіб, понад 600 тисяч - загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу у світі перевищила в суботу 14 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі відомостей міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, зазначає УНН.
За його інформацією на 5:25 ранку за київським часом, коронавірусом заразилися 14 049 207 осіб, з них 601 494 померли. Найбільше виявлених випадків інфікування (3 641 417) припадає на США, далі йдуть Бразилія (2 046 328) і Індія (1 003 832).
У той же час, за даними ВООЗ — кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 237 тис., перевищивши 13,6 млн. Згідно з опублікованими в п’ятницю ввечері даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 5,6 тис., перевищивши 585 тисяч.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 3 472 659. Далі йдуть Бразилія (1 966 748), Індія (1 003 832), Росія (759 203), Перу (337 724), ПАР (324 221), Чилі (323 698), Мексика (317 635), Велика Британія (292 556) і Іран (267 061).