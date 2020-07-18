Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире - достигло 14 млн человек, более 600 тысяч - погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей, отмечает УНН.
По его информации на 5:25 утра по киевскому времени, коронавирусом заразились 14 049 207 человек, из них 601 494 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 641 417) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).
В тоже время, по данным ВОЗ — число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 237 тыс., превысив 13,6 млн. Согласно опубликованным в пятницу вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,6 тыс., превысив 585 тысяч.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 472 659. Далее следуют Бразилия (1 966 748), Индия (1 003 832), Россия (759 203), Перу (337 724), ЮАР (324 221), Чили (323 698), Мексика (317 635), Великобритания (292 556) и Иран (267 061).