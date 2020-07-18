В Украине уже 58 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 847
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 58 111 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 847 инфицированных.
Вследствие болезни всего умерли 1477 человек, из них 21 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 30 525, за сутки - 756.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире - достигло 14 млн человек, более 600 тысяч - погибли.