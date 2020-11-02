Степанов просит ВР на этой неделе усилить ответственность за не ношение масок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с письмом к парламенту, чтобы на этой неделе рассмотрели законопроект об увеличении ответственности за не ношение защитных масок. Об этом заявил на заседании согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
“Я получил письмо от министра здравоохранения по законопроект № 3891. Он связан с увеличением ответственности за не ношение масок. Министр обращался с просьбой включить этот вопрос на этой пленарной неделе. Услышим позицию комитетов и уже будем принимать решение”, — сказал Разумков.
Как сообщал УНН ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали два правительственные законопроекты по предотвращению распространения коронавирусной болезни, в частности, об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях.