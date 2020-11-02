В Україні вже 402 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 754
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні на 8:45 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - традиційне зменшення випадків після вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 402 194 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 6 754 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 375 людей, з них за добу - 69.
Одужали від хвороби вже 163 768 людей, з них за добу - 2 327.
Активних хворих на сьогодні 231 051, приріст за добу - 4 358.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 31 жовтня - понад 8,7 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
Нагадаємо, експерти дали оцінку "накладення" пандемії COVID-19 на сезон грипу.