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В Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 754

В Украине уже 402 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 754

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине на 8:45 2 ноября зафиксировано уже 402 тисячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - традиционное уменьшение случаев после выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 402 194 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6 754 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 375 человек, из них за сутки - 69.

Выздоровели от болезни уже 163 768 человек, из них за сутки - 2 327.

Активных больных на сегодня 231 051, прирост за сутки - 4358.

Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 31 октября - более 8,7 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.

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