Пандемія: у Греції оголошено "локдаун" через спалах COVID-19

“Ми вирішили, що з 06:00 за місцевим часом (збігається з київським) в суботу (7 листопада) по всій країні запроваджується карантинний режим для припинення поширення коронавірусу, який триватиме до 30 листопада”, — сказав прем’єр.

Міцотакіс зазначив, що вирішив виступити на прес-конференції з головним епідеміологом країни, професором Сотірісом Ціодрасом, щоб показати, що влада приймає рішення на основі наукових даних, які не повинні бути предметом суперечок в суспільстві. За словами прем’єра, карантин в листопаді не буде повністю схожий на тотальну ізоляцію, яка мала місце в березні. “Громадяни будуть виходити на вулицю з відправкою СМС, будуть продовжувати працювати дитячі садки, початкові та спеціальні школи”, — сказав глава уряду.

“Але гімназії та ліцеї будуть закриті. Велика різниця полягає в тому, що тепер використання (захисної) маски стає обов’язковим при всіх пересуваннях громадян”, — продовжив прем’єр-міністр. “За останні п’ять днів ми спостерігаємо експоненціальне зростання кількості хворих. Майже 10 тис. випадків за п’ять днів. Ми побачили значне збільшення кількості госпіталізацій, кількості інтубованих пацієнтів, кількості відділень інтенсивної терапії, які нам довелося використовувати, погане співвідношення між числом госпіталізацій і виписок одужалих”, — пояснив прем’єр причини введення загального карантину.

За словами Міцотакіса, необхідно зупинити цю хвилю. “Я вважаю за краще вжити рішучих заходів раніше, ніж пізніше. Багато європейських країн були змушені піти на такі заходи, коли епідемія вже вийшла з-під контролю. Я не буду наражати на небезпеку життя наших співгромадян”, — підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що “заходи будуть діяти три тижні”. “Вони повинні дозволити, щоб у нас був відносно нормальний грудень і те, що буде схоже на святкування (Різдва) в попередні роки”, — сказав прем’єр. “Хтось може заперечити, чому б не почекати 10-15 днів, щоб побачити, подіють чи ні прийняті вами заходи. Але агресивне зростання кількості випадків змушує мене вжити заходів зараз. Якщо вони не спрацюють, то через 15 днів тиск на систему охорони здоров’я буде нестерпним, і я ні в якому разі не можу цього допустити”, — підкреслив Міцотакіс.

За його словами, у країни є “все необхідне для захисту від цієї нової, більш інтенсивної пандемічної атаки”. “Я впевнений, що ми виграємо і цю битву. Нам потрібно вступити в бій. Я сподіваюся, що в 2021 році новини про готовність вакцин будуть обнадійливими”, — сказав він.

При цьому прем’єр пояснив, що з введенням загального карантину виникнуть великі фінансові проблеми. “Наш обов’язок — мати фінансові резерви. Греція має зараз більше 37 млрд євро. Першою нашою турботою буде підтримка найслабших верств населення”, — сказав Міцотакіс, додавши, що представники Мінфіну пізніше оголосять про нові заходи підтримки бізнесу і населення.

Добовий приріст інфікованих в 11-мільйонній Греції в останні тижні становить в середньому від тисячі до 1,6 тис. Антирекорди за кількістю зафіксованих інфікованих в країні були відзначені 4 листопада (2 646), 3 листопада (2 166) і 31 жовтня (2 056 ). Постійне збільшення кількості випадків зараження коронавірусом у Греції фіксується з кінця липня, коли було знято більшість обмежень для населення і почався масовий туризм усередині країни і з-за кордону.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Греції 44 246 інфікованих, 655 осіб з них загинули.