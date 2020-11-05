У США на тлі підрахунку голосів протестують прихильники кандидатів у президенти

Одна з протестних акцій пройшла в Філадельфії. Прихильники Байдена згуртувалися навколо гасла “Потрібно підрахувати кожен голос”, вважаючи, що за підсумками повного підрахунку з’ясується, що екс-віце-президент здобув перемогу над чинним президентом. Прихильники Трампа скандували у відповідь гасла на захист голосування, підтримуючи президента, який закликає до відмови від обліку деяких категорій бюлетенів, в тому числі, частини голосів, поданих поштою.

Аналогічні мітинги були заплановані в столиці Пенсільванії, Гаррісберг. Хоча в Мічіганге підрахунок голосів вже завершився, і, за прогнозами багатьох ЗМІ, перемогу в цьому штаті здобув Байден, кілька десятків прихильників Трампа, розмахуючи прапорами і плакатами, зібралися перед виборчою комісією в Детройті.

У Вашингтоні процесія автомобілів і велосипедів, організована активістами з групи під назвою Shutdown DC, повільно марширувала вулицями столиці в знак протесту проти того, що вони назвали “атакою на демократичний процес” з боку Трампа і його прихильників.

Відзначається, що в більшості демонстрації в містах по всій країні були мирними і небагатолюдними. Кілька з них привели до зіткнень демонстрантів з поліцією.

Демонстрації були частково пов’язані з коментарями Трампа після дня виборів у вівторок, в яких він зажадав припинити підрахунок голосів і зробив заяви про шахрайство на виборах.

Поліцейські в Нью-Йорку, Денвері, Міннеаполісі і Портленді, штат Орегон заарештували кількох учасників протестів, часто за звинуваченням в блокуванні руху або аналогічних проступки.

У Фініксі, штат Арізона, натовп прихильників Трампа, серед яких були люди, озброєні гвинтівками і пістолетами, зібралася в центрі у виборчій комісії після появи непідтверджених чуток про те, що бюлетені з голосами за Трампа навмисно не підраховувалися співробітниками виборчкому.

Як повідомляв УНН, в Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.