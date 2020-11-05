Президентские выборы в США: в Филадельфии приостановили подсчет голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте, пишет УНН со ссылкой на региональную редакцию телеканала NBC News.
Как отмечает The Philadelphia Inquirer, чиновники приостановили подсчет голосов, поскольку они пытались выполнить постановление суда, который позволил наблюдателям от республиканцев подойти ближе к столам, где подсчитывают бюллетени.
Представители Республиканской партии в Филадельфии ранее сообщили о получении судебного ордера на допуск своих наблюдателей для того, чтобы они могли следить за подсчетом голосов на расстоянии не более 1,82 м.
По информации NBC, обработка бюллетеней приостановлена в округе Филадельфия, где находится одноименный город — крупнейший в штате. В то же время, по данным CNN, подсчет голосов временно остановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город Пенсильвании — Питтсбург. По оценкам CNN, в обоих округах уверенно лидирует демократ Джозеф Байден. В целом по штату лидерство с 50,3% голосов избирателей удерживает республиканец Дональд Трамп, у Байдена — 48,5%.
Стрим работы избирательной комиссии в Филадельфии: