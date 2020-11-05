Президентські вибори у США: у Філадельфії призупинили підрахунок голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою, пише УНН з посиланням на регіональну редакцію телеканалу NBC News.
Як зазначає The Philadelphia Inquirer, чиновники призупинили підрахунок голосів, оскільки вони намагалися виконати постанову суду, яка дозволила спостерігачам від республіканців підійти ближче до столів, де підраховують бюлетені.
Представники Республіканської партії в Філадельфії раніше повідомили про отримання судового ордера на допуск своїх спостерігачів для того, щоб вони могли стежити за підрахунком голосів на відстані не більше 1,82 м.
За інформацією NBC, обробка бюлетенів припинена в окрузі Філадельфія, де знаходиться однойменне місто — найбільше у штаті. У той же час, за даними CNN, підрахунок голосів тимчасово зупинений в окрузі Аллегейні, де розташований друге за величиною місто Пенсільванії — Піттсбург. За оцінками CNN, в обох округах впевнено лідирує демократ Джозеф Байден. В цілому по штату лідерство з 50,3% голосів виборців утримує республіканець Дональд Трамп, у Байдена — 48,5%.
Стрім роботи виборчої комісії в Філадельфії: