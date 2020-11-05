В США на фоне подсчета голосов протестуют сторонники кандидатов президенты

Одна из протестных акций прошла в Филадельфии. Сторонники Байдена сплотились вокруг лозунга “Нужно подсчитать каждый голос”, полагая, что по итогам полного подсчета выяснится, что экс-вице-президент одержал победу над действующим президентом. Сторонники Трампа скандировали в ответ лозунги в защиту голосования, поддерживая президента, который призывает к отказу от учета некоторых категорий бюллетеней, в том числе, части голосов, поданных по почте.

Аналогичные митинги были запланированы в столице Пенсильвании, Гаррисберге. Хотя в Мичиганге подсчет голосов уже завершился, и, по прогнозам многих СМИ, победу в этом штате одержал Байден, несколько десятков сторонников Трампа, размахивая флагами и плакатами, собрались перед избирательной комиссией в Детройте.

В Вашингтоне процессия автомобилей и велосипедов, организованная активистами из группы под названием Shutdown DC, медленно маршировала по улицам столицы в знак протеста против того, что они назвали “атакой на демократический процесс” со стороны Трампа и его сторонников.

Отмечается, что в большинстве демонстрации в городах по всей стране были мирными и немноголюдными. Несколько из них привели к столкновениям митингующих с полицией.

Демонстрации были частично связаны с комментариями Трампа после дня выборов во вторник, в которых он потребовал прекратить подсчет голосов и сделал заявления о мошенничестве на выборах.

Полицейские в Нью-Йорке, Денвере, Миннеаполисе и Портленде, штат Орегон арестовали нескольких участников протестов, часто по обвинению в блокировании движения или аналогичных проступках.

В Финиксе, штат Аризона, толпа сторонников Трампа, среди которых были люди, вооруженные винтовками и пистолетами, собралась в центре у избирательной комиссии после появления неподтвержденных слухов о том, что бюллетени с голосами за Трампа намеренно не подсчитывались сотрудниками избиркома.

Как сообщал УНН, в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из ключевых на президентских выборах, приостановили подсчет бюллетеней избирателей, проголосовавших по почте.