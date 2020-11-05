В уряді дали прогноз: падіння економіки різко прискориться у разі локдауну

"Якщо матиме місце тривалий локдаун в Україні та світі, то падіння ВВП у IV кварталі може виявитись значно більшим (у порівнянні з нинішнім прогнозом - ред.) – на рівні 6,0% (п/п), за таких умов падіння ВВП за підсумком року очікується на рівні 5,6% (р/р)", - заявили у Мінекономіки.

Наразі ж Мінекономіки за підсумками року залишає незмінним прогноз ВВП - скорочення на рівні 4,8% (р/р), у тому числі скорочення ВВП у ІV кварталі – на рівні 3,0% (п/п).

Однак, вказує, що такий сценарій можливий за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі, так і всередині країни значно не погіршиться і не буде відновлений тривалий жорсткий карантин на значній території країни та інших країн.

Окремим чинником впливу до кінця року у відомстві назвивають і низхідну динаміку у сільському господарстві, зокрема рослинництві, в умовах нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів та олійних культур (несприятливі умови перезимівлі озимих зернових культур та мінливість погодних умов у окремих регіонах у період вегетації та збору для інших культур).

Нагадаємо, в НБУ раніше прогнозували, що держборг цього року зросте до 63% ВВП.