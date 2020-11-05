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В правительстве дали прогноз: падение экономики резко ускорится в случае локдауна

В правительстве дали прогноз: падение экономики резко ускорится в случае локдауна

Киев  •  УНН

 • 16555 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Падение ВВП Украины резко ускорится в случае введения локдауна - до 5,6% по итогам 2020 года по сравнению с прогнозируемыми сейчас 4,8%. Об этом говорится в обнародованном сегодня обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.

"Если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше (по сравнению с нынешним прогнозом - ред.) - на уровне 6,0% (п/п), при таких условиях падение ВВП за итогам года ожидается на уровне 5,6% (г/г)", - заявили в Минэкономики.

Пока же Минэкономики по итогам года оставляет неизменным прогноз ВВП - сокращение на уровне 4,8% (г/г), в том числе сокращение ВВП в IV квартале - на уровне 3,0% (п/п).

Однако, указывает, что такой сценарий возможен при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится и не будет возобновлен длительный жесткий карантин на значительной территории страны и других стран.

Отдельным фактором влияния до конца года в ведомстве называют и нисходящую динамику в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях меньшего за прошлогодний рекордный объем урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур (неблагоприятные условия перезимовки озимых зерновых культур и изменчивость погодных условий в отдельных регионах в период вегетации и сбора для других культур).

Напомним, в НБУ раньше прогнозировали, что госдолг в этом году вырастет до 63% ВВП.

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