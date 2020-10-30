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Актуальне
НБУ: держборг цього року зросте до 63% ВВП

НБУ: держборг цього року зросте до 63% ВВП

Київ • УНН

 • 19141 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, передає УНН.

"У 2020 році державний та гарантований державою борг зросте до 63% ВВП через нарощення дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також слабший, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні. Надалі цей показник знижуватиметься на 2–3 в. п. щороку завдяки зростанню економіки, виваженій фіскальній політиці та помірній волатильності обмінного курсу", - йдеться у звіті.

Також в НБУ відзначили, що відновлення економічної активності залишається нерівномірним, зокрема через збільшення захворюваності на COVID-19. Є вплив і сільського господарства передусім через нижчі цьогорічні врожаї. Тож очікується, що українська економіка скоротиться на близько 6% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у 2021–2022 роках.

"Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - вказали у регуляторі.

Прогноз інфляції на 2020 рік – 4,1% р/р. У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%. Утім, вихід за верхню межу цільового діапазону, очікують у НБУ, буде тимчасовим. "На повернення інфляції до цілі буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року", - додали у регуляторі.

Також вказано, що у 2020 році очікується профіцит поточного рахунку, однак у наступні роки він повернеться до дефіциту.

Основним ризиком для реалізації окресленого прогнозу є суттєве погіршення епідемічної ситуації та повернення до жорстких карантинних заходів.

"Довготривала пандемія коронавірусу, стрімке підвищення рівня захворюваності та повернення до жорсткіших карантинних заходів як в Україні, так і в світі може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження глобальної та української економіки. Відповідно постане потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для підтримки економіки і населення. Основні зовнішні ризики на сьогодні теж пов’язані з успішністю приборкання пандемії на глобальному рівні", - підсумували у НБУ.

Нагадаємо, у 2019 році держборг скоротився щодо ВВП до 43,8%.

Як повідомляв УНН, держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.

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