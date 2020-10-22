Нацбанк переглянув прогноз інфляції

У НБУ зазначили, що: “З огляду на слабку динаміку споживчих цін у III кварталі Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення — до 4,1%. Прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв”.

“Низька база порівняння минулого року також матиме помітний статистичний ефект для обрахунку темпів річної інфляції. У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту. Втім, вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим”, — вказано у повідомленні.

Національний банк допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання. Водночас Національний банк застосує монетарний інструментарій для повернення інфляції в 2022 році в цільовий діапазон.

Додамо, правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних.

Також, за прогнозами НБУ, українська економіка скоротиться на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%.