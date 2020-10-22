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Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. Збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції, пише УНН з посиланням на повідомлення регулятора.

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. Збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції”, — вказано у повідомленні.

У НБУ також додали, що: “Основним припущенням, яке Правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом... Співпраця з Фондом є базовою передумовою для повноцінного фінансування дефіциту державного бюджету. Інший важливий пункт — отримання пов’язаного з програмою МВФ фінансування від міжнародних партнерів. Ця підтримка необхідна для найшвидшого відновлення української економіки”.

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, є триваліший термін і поглиблення пандемії коронавірусу та посилення карантинних заходів.

З огляду на існуючий баланс ризиків та очікуваний вихід інфляції за межі цільового діапазону в 2021 році Правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%. “Якщо пожвавлення внутрішнього попиту та ділової активності виявиться нестійким унаслідок збільшення захворюваності, Національний банк зможе підтримати економіку подальшим зниженням облікової ставки. Водночас Національний банк також готовий підвищити облікову ставку в 2021 році в разі посилення інфляційного тиску. Баланс між стимулюванням економіки і підтриманням помірної інфляції буде зберігатися і надалі. Вагомим фактором для рішень Національного банку стануть затверджені параметри фіскальної підтримки економіки, яка передбачається значною й у наступному році. Новий детальний макроекономічний прогноз буде опубліковано в Інфляційному звіті 29 жовтня 2020 року”, — додали у НБУ.

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