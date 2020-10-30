НБУ: госдолг в этом году вырастет до 63% ВВП

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 15072 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 73715 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 58282 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 101424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 76914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 90209 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101334 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101096 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101065 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114417 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 107161 просмотра
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 38036 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 61455 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 44032 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 82456 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 73715 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 101424 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 368848 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 320212 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 473930 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 14352 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 126279 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 203940 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 230971 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 209862 просмотра
Актуальное
НБУ: госдолг в этом году вырастет до 63% ВВП

НБУ: госдолг в этом году вырастет до 63% ВВП

Киев  •  УНН

 • 19138 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 63% ВВП. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь, передает УНН.

"В 2020 году государственный и гарантированный государством долг вырастет до 63% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривны. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 п. п. ежегодно благодаря росту экономики, взвешенной фискальной политике и умеренной волатильности обменного курса", - говорится в отчете.

Также в НБУ отметили, что восстановление экономической активности остается неравномерным, в частности из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Есть влияние и сельского хозяйства прежде всего из-за меньших урожаев в этом году. Так, ожидается, что украинская экономика сократится на около 6% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в 2021-2022 годах.

"Основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне резкого повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", - указали в регуляторе.

Прогноз инфляции на 2020 год - 4,1% г/г. В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5%. Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона, ожидают в НБУ, будет временным. "На возвращение инфляции к цели будет направлено постепенное формирование жестких монетарных условий по мере выхода экономики из кризиса. Это позволит вернуть инфляцию к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в начале 2022 года", - добавили в регуляторе.

Также указано, что в 2020 году ожидается профицит текущего счета, однако в последующие годы он вернется к дефициту.

Основным риском для реализации такого прогноза является существенное ухудшение эпидемической ситуации и возвращение к жестким карантинным мероприятим.

"Долговременная пандемия коронавируса, стремительное повышение уровня заболеваемости и возвращение к более жестким карантинным мероприятиям как в Украине, так и в мире может привести к более существенному и продолжительному охлаждению глобальной и украинской экономики. Соответственно возникнет необходимость в усилении фискальных и монетарных стимулов для поддержки экономики и населения. Основные внешние риски на сегодня тоже связаны с успешностью обуздания пандемии на глобальном уровне", - подытожили в НБУ.

Напомним, в 2019 году госдолг сократился по отношению к ВВП до 43,8%.

Как сообщал УНН, госдолг Украины в августе снизился на 17 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы