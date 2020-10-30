НБУ: госдолг в этом году вырастет до 63% ВВП

"В 2020 году государственный и гарантированный государством долг вырастет до 63% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривны. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 п. п. ежегодно благодаря росту экономики, взвешенной фискальной политике и умеренной волатильности обменного курса", - говорится в отчете.

Также в НБУ отметили, что восстановление экономической активности остается неравномерным, в частности из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Есть влияние и сельского хозяйства прежде всего из-за меньших урожаев в этом году. Так, ожидается, что украинская экономика сократится на около 6% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в 2021-2022 годах.

"Основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне резкого повышения минимальной заработной платы в 2021 году. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", - указали в регуляторе.

Прогноз инфляции на 2020 год - 4,1% г/г. В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5%. Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона, ожидают в НБУ, будет временным. "На возвращение инфляции к цели будет направлено постепенное формирование жестких монетарных условий по мере выхода экономики из кризиса. Это позволит вернуть инфляцию к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в начале 2022 года", - добавили в регуляторе.

Также указано, что в 2020 году ожидается профицит текущего счета, однако в последующие годы он вернется к дефициту.

Основным риском для реализации такого прогноза является существенное ухудшение эпидемической ситуации и возвращение к жестким карантинным мероприятим.

"Долговременная пандемия коронавируса, стремительное повышение уровня заболеваемости и возвращение к более жестким карантинным мероприятиям как в Украине, так и в мире может привести к более существенному и продолжительному охлаждению глобальной и украинской экономики. Соответственно возникнет необходимость в усилении фискальных и монетарных стимулов для поддержки экономики и населения. Основные внешние риски на сегодня тоже связаны с успешностью обуздания пандемии на глобальном уровне", - подытожили в НБУ.

Напомним, в 2019 году госдолг сократился по отношению к ВВП до 43,8%.

Как сообщал УНН, госдолг Украины в августе снизился на 17 млрд грн.