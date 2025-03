Спецпрокуратура США почала розслідування проти виборчого штабу Трампа

“Офіс Спецпрокурора повідомив мені сьогодні, що вони розслідують використання кампанією Трампа Білого дому в якості штабу в день виборів і місця для проведення вечірки в порушення закону Хетча”, — заявив Паскрелл.

Як повідомляв УНН, сенатори-республіканці Майк Лі, Рон Джонсон і Тед Круз направили лист гендиректору Google Сундар Пічаї з проханням прокоментувати результати дослідження, яке показало, що Google розсилав повідомлення із закликами голосувати на виборах президента США тільки лібералам.

Раніше повідомлялось, що для перемоги на виборах президента США кандидату від Демократичної партії Джо Байдену залишилося виграти один або два штати, але для більш впевненого результату краще більше — команда чинного глави держави Дональда Трампа готується йти в суди.

UPDATE The Special Counsel’s Office informed me today they’re investigating the trump campaign’s use of the White House as an Election Day campaign command center and party room for violating the Hatch Act. https://t.co/8sqFjD7zPg

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) November 5, 2020